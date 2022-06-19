Росіяни відмовляються від участі у бойових діях цілими підрозділами, - британська розвідка
Через занепад морального духу російські військові цілими підрозділами відмовляються від участі у бойових діях в Україні
Про це повідомляє міноборони Британії у twitter.
Британська розвідка зазначає, що останніми тижнями відзначалися випадки, коли російські військовослужбовці цілими підрозділами відмовлялися від участі у бойових діях. Також у російських військах продовжують спалахувати конфлікти між солдатами та їхніми командирами, часом із застосуванням зброї.
Серед причин, що деморалізують російських військових, розвідка називає низьку якість керівництва, слабку ротацію підрозділів, дуже високий рівень втрат і не налагоджену логістику.
Крім того, для багатьох військових залишаються незрозумілими цілі та завдання, яких намагаються досягти влада РФ внаслідок цієї війни.
- 5 червня українська розвідка повідомила, що російські загарбники погрожують за дезертирство розстрілами.
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