Про це інформує в телеграмі Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Попри погрози про притягнення до кримінальної відповідальності, загороджувальні загони з так званих "кадирівців" та посилений контроль з боку "особістів" та прикордонників, російські окупанти всіма можливими способами намагаються залишити територію України", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, командування 30 окремої мотострілецької бригади армії РФ приховує масові дезертирства, за це солдатам погрожує розстрілами. Один з підрозділів цієї бригади затримали в районі пункту пропуску "Шияни" (Бєлгородська область), під час проби перетину держкордону. Рашистів насильно повернули в зону активних бойових дій. Через це окупанти почаои обговорювати здачу в полон захисникам України.

Воєнна розвідка України оприлюднила список командного складу 30 ОМСБр 2 загальновійськової армії ЗС РФ, які перебувають на Лиманському напрямку.

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"Усіх воєнних злочинців буде викрито та за злочини проти мирного населення України притягнуто до відповідальності", - додали в пресслужбі.

"Мобілізовані" з ОРДО називають службу в армії РФ рабством і шукають правозахисні організації для втечі з війни.

СБУ перехопила розмову, в якій російський окупант розповідає про наміри покинути Україну після спливання 90-денного терміну, що визначений законодавством РФ для проведення "спецоперації".

Жінки в Росії агітують військових писати рапорти і повертатись додому. В ГУР перехопили розмову окупанта з рідними, де мати переймається, що через кількість загиблих їм скасують пенсії.

Російський окупант у перехопленій розмові розповів матері про те, що з армії РФ неможливо звільнитися, а тих, хто написав заяву, - відправляють у так звану в'язницю, де тримають як заручників, не випускають і принижують. Ротації теж не передбачені, причому штурмують села буквально 8 солдатів. Рашист просить матір повернути його додому.

СБУ перехопила розмову, в якій російські окупанти зізнаються про масові бунти, підрозділи відмовляються йти у наступ на Харківському напрямку.

У Запорізькій області були зафіксовані випадки дезертирства російських військових-окупантів.

Служба безпеки України перехопила чергову розмову російських окупантів з їхніми близькими. У них вони зізнаються, що готові втекти з України, однак, щоб її втримати, кремль придумує нові "обіцянки".

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