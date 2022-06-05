Командування приховує масові дезертирства та погрожує солдатам РФ розстрілами, - ГУР
Українська розвідка повідомляє, що російські загарбники намагаються мінімізувати бойові зіткнення зі Збройними силами України, а тим, хто тікає, погрожують розстрілами
Про це інформує в телеграмі Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
"Попри погрози про притягнення до кримінальної відповідальності, загороджувальні загони з так званих "кадирівців" та посилений контроль з боку "особістів" та прикордонників, російські окупанти всіма можливими способами намагаються залишити територію України", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, командування 30 окремої мотострілецької бригади армії РФ приховує масові дезертирства, за це солдатам погрожує розстрілами. Один з підрозділів цієї бригади затримали в районі пункту пропуску "Шияни" (Бєлгородська область), під час проби перетину держкордону. Рашистів насильно повернули в зону активних бойових дій. Через це окупанти почаои обговорювати здачу в полон захисникам України.
Воєнна розвідка України оприлюднила список командного складу 30 ОМСБр 2 загальновійськової армії ЗС РФ, які перебувають на Лиманському напрямку.
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"Усіх воєнних злочинців буде викрито та за злочини проти мирного населення України притягнуто до відповідальності", - додали в пресслужбі.
- "Мобілізовані" з ОРДО називають службу в армії РФ рабством і шукають правозахисні організації для втечі з війни.
- СБУ перехопила розмову, в якій російський окупант розповідає про наміри покинути Україну після спливання 90-денного терміну, що визначений законодавством РФ для проведення "спецоперації".
- Жінки в Росії агітують військових писати рапорти і повертатись додому. В ГУР перехопили розмову окупанта з рідними, де мати переймається, що через кількість загиблих їм скасують пенсії.
- Російський окупант у перехопленій розмові розповів матері про те, що з армії РФ неможливо звільнитися, а тих, хто написав заяву, - відправляють у так звану в'язницю, де тримають як заручників, не випускають і принижують. Ротації теж не передбачені, причому штурмують села буквально 8 солдатів. Рашист просить матір повернути його додому.
- СБУ перехопила розмову, в якій російські окупанти зізнаються про масові бунти, підрозділи відмовляються йти у наступ на Харківському напрямку.
- У Запорізькій області були зафіксовані випадки дезертирства російських військових-окупантів.
- Служба безпеки України перехопила чергову розмову російських окупантів з їхніми близькими. У них вони зізнаються, що готові втекти з України, однак, щоб її втримати, кремль придумує нові "обіцянки".
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