"Пугают, что характеристику испортят в личном деле". Російські загарбники чекають кінця травня, або втекти з України
СБУ перехопила розмову, в якій російський окупант розповідає про наміри покинути Україну після спливання 90-денного терміну, що визначений законодавством РФ для проведення "спецоперації"
Про це інформує у фейсбуці Служба безпеки України.
В армії РФ контрактники чекають кінця травня, аби покинути фронт і повернутися додому. Ті хто заїхав в Україну у лютому, ймовірно, можуть покинути службу.
"Сказали, замены не будет никакой. Никто нас менять не хочет, все отказываются сюда ехать. Думаю, наверное, щас досижу, три месяца как стукнет, нах*й, надо как-то выбираться… Буду искать что-то на гражданке", – говорить другу окупант.
Утім командування намагається агітувати своїх солдатів, бо нині охочих воювати мало.
"Приезжают, агитируют там, какими только способами: младшие классы пишут вам письма. Если вы уедете - кто тут останется? Пугают, что характеристику испортят в личном деле, но еще ни одного это не остановило", – додає рашист.
- Жінки в Росії агітують військових писати рапорти і повертатись додому. В ГУР перехопили розмову окупанта з рідними, де мати переймається, що через кількість загиблих їм скасують пенсії.
- Російський окупант у перехопленій розмові розповів матері про те, що з армії РФ неможливо звільнитися, а тих, хто написав заяву, - відправляють у так звану в'язницю, де тримають як заручників, не випускають і принижують. Ротації теж не передбачені, причому штурмують села буквально 8 солдатів. Рашист просить матір повернути його додому.
- СБУ перехопила розмову, в якій російські окупанти зізнаються про масові бунти, підрозділи відмовляються йти у наступ на Харківському напрямку.
- У Запорізькій області були зафіксовані випадки дезертирства російських військових-окупантів.
- Служба безпеки України перехопила чергову розмову російських окупантів з їхніми близькими. У них вони зізнаються, що готові втекти з України, однак, щоб її втримати, кремль придумує нові "обіцянки".
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