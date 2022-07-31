Росіяни відступають з селищ Верхній Токмак і Чернігівка, що на Запоріжжі, - розвідка
Після ударів ЗСУ в ніч на 29 липня по місцерозташуванню сил окупантів поблизу селищ Верхній Токмак та Чернігівка Запорізької області рашисти відвели особовий склад та техніку на інші позиції
Про це повідомило Головне уравління розвідки МО України.
"Наразі поблизу населеного пункту залишаються кілька блок-постів та не більше 100 військових. Решту окупантів разом з технікою розподілено по містах Токмак та Бердянськ", - пише розвідка.
Окрім цього, близько 40 поранених загарбників доставили в госпіталь міста Пологи, а з Чернігівки підрозділи виведено практично в повному складі.
Також ГУР повідомило, що під час виходу з населених пунктів рашисти намагаються створити враження про планову ротацію. Проте справжній намір окупантів - це повністю залишити селище і розпочали мінування під’їзних доріг.
- 22 липня екскомандир полку "Азов" Максим Жорін висловив переконання, що росіяни не полишали плани захопити Запоріжжя.
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