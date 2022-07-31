Про це повідомило Головне уравління розвідки МО України.

"Наразі поблизу населеного пункту залишаються кілька блок-постів та не більше 100 військових. Решту окупантів разом з технікою розподілено по містах Токмак та Бердянськ", - пише розвідка.

Окрім цього, близько 40 поранених загарбників доставили в госпіталь міста Пологи, а з Чернігівки підрозділи виведено практично в повному складі.

Також ГУР повідомило, що під час виходу з населених пунктів рашисти намагаються створити враження про планову ротацію. Проте справжній намір окупантів - це повністю залишити селище і розпочали мінування під’їзних доріг.

22 липня екскомандир полку "Азов" Максим Жорін висловив переконання, що росіяни не полишали плани захопити Запоріжжя.

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