Росіяни планують захопити Запоріжжя, - екскомандир полку "Азов" Жорін
Екскомандир полку "Азов" Максим Жорін переконаний, що росіяни не полишали плани захопити Запоріжжя
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".
"Останнім часом ми спостерігаємо за тим, як росіяни намагаються нарощуючи сили на нашому напрямку. Вони привозять сюди нові підрозділи й доукомплектовують інші підрозділи особовим складом та технікою. При тому, що доукомплектовують підрозділи особовим складом з окупованих територій. Це свідчить про те, що плани просуватись в бік Запоріжжя у ворога є", - розповів Жорін.
Екскомандир полку "Азов" зауважив, що окупанти не зможуть втілити в життя свої плани захопити Запоріжжя.
"Інше питання полягає в тому, чи зможе ворог втілити свої плани в життя. Мій особистий прогноз, що з тими силами, які вони мають зараз, в них нічого не вийде. Однак про це можна говорити тільки на даний час. Оскільки, якщо вони збільшать угруповання військ, то ситуація ускладниться", - додав він.
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