Росіяни планують захопити Запоріжжя, - екскомандир полку "Азов" Жорін

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".

"Останнім часом ми спостерігаємо за тим, як росіяни намагаються нарощуючи сили на нашому напрямку. Вони привозять сюди нові підрозділи й доукомплектовують інші підрозділи особовим складом та технікою. При тому, що доукомплектовують підрозділи особовим складом з окупованих територій. Це свідчить про те, що плани просуватись в бік Запоріжжя у ворога є", - розповів Жорін.

Екскомандир полку "Азов" зауважив, що окупанти не зможуть втілити в життя свої плани захопити Запоріжжя.

"Інше питання полягає в тому, чи зможе ворог втілити свої плани в життя. Мій особистий прогноз, що з тими силами, які вони мають зараз, в них нічого не вийде. Однак про це можна говорити тільки на даний час. Оскільки, якщо вони збільшать угруповання військ, то ситуація ускладниться", - додав він.



На Запоріжжі 20 липня росіяни знищили 28 цивільних будівель у Запорізькому й Пологівському районах

21 липня в тимчасово окупованому Мелітополі на Запоріжжі близько 00:00 лунали вибухи, потім у районі Вознесенки виникла пожежа.



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