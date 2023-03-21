Росіяни використовують понад 20 тис. боєприпасів щодня по всій лінії фронту, - військовослужбовець ЗСУ Войтко
Військовослужбовець ЗСУ Олександр Войтко розповів, що зараз російська армія використовує понад 20 тис. снарядів щодня по всій лінії фронту
Про це він повідомив в етері телеканалу "Еспресо".
"Мільйон артилерійських боєприпасів для України це дуже добре, проте нам потрібно більше. Потрібно більше, щоб ефективно знищувати ворога. За різними оцінками російські окупанти витрачають понад 20 тис. снарядів щодня по всій лінії фронту. Влітку вони витрачали понад 60 тис. снарядів. Наша ж армія вистрілює набагато менше", - розповів Войтко.
Військовослужбовець ЗСУ наголосив, що для звільнення всіх окупованих територій потрібно більше зброї та боєприпасів.
"Ми ж хочемо не лише втримати наші позиції, а й звільнити всі окуповані території України. Тому для цього нам потрібно більше боєприпасів та зброї. Проти масштабів Росії ми маємо протиставити таку ж кількість боєприпасів. Тому я думаю. що США і інші країни Заходу будуть працювати й далі в цьому напрямку", - додав він.
- 20 березня, стало відомо, що більшість країн ЄС затвердили план постачання боєприпасів в Україну. Проте офіційного оголошення поки немає.
- Кількох країн немає у попередньому списку учасників проєкту, проте дише Угорщина офіційно заявила, що відмовилася брати участь у придбання 1 млн боєприпасів для України.
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