Росіяни викрали з Херсона пам'ятники Суворову та Ушакову

Про це повідомляє "Суспільне. Херсон" та низка російських опозиційних ЗМІ.

За кілька днів до того, в російських телеграм-каналах почав ширитися список першочергових пам'яток на "евакуацію" з Херсона. Ці дві скульптури займали в ньому перше місце.

Перший заступник голови обласної ради Юрій Соболевський у коментарі "Суспільному" зазначив, що пам'ятки викрали російські військові, під час відступу на лівий берег Дніпра.

"Просто це не армія, це орда, яка дійсно нічого святого не має. Коли вони відступають, а вони зараз просто втікають із правобережної Херсонщини, вони грабують усе, що можна - будь то пам'ятники або музейні фонди наші, заклади культури або медичні заклади, з наших лікарень. Тобто все, що має хоч якусь цінність, вони все це грабують", - сказав Соболевський.

Також він повідомив, що військові РФ з прибічниками, зламують замки у квартирах та будинках людей, які погодитись виїхати на лівий берег Дніпра, і грабують їх.

"Вже є кілька повідомлень про це. Виносять все. Тобто вони роблять з одного боку нібито якусь гарну картинку, з іншого боку просто грабують, тому що вони такі", заявив Соболевський.

Представник окупаційної "адміністрації" Володимир Рогов заявив, що пам'ятники були "евакуйовані" через "ризик обстрілів з українського боку".

Військовий і громадський діяч, генерал-майор Служби безпеки України Віктор Ягун повідомив, що Херсоні залишаються специфічні війська росіян.

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