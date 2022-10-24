У Херсоні залишаються специфічні війська росіян, - генерал-майор СБУ Ягун

Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"У Херсоні залишаються дуже специфічні війська росіян – це десантники та морська піхота, які підкріплені мобілізованими. І це говорить про те, що противник хоче влаштувати якісь цікаві речі, не скажу Сталінград, скоріше вуличні бої, щоб затягнути Україну у протистояння на тривалий час та використати свої специфічні знання", - прокоментував генерал-майор СБУ.



Віктор Ягун зауважив, що росіяни для того і зачищали Херсон від місцевого населення, щоб не було інформації про ці війська. До того ж окупанти переодягаються у цивільний одяг, щоб можна було перейти у тил до наших військ. Тобто це буде провокація невеликих диверсійних груп для завдання найбільшої шкоди.



"Частина наших бійців, які проходили навчання у Великій Британії, вчилися на зачистку великих міст і боротьбу у великих конгломератах, тому, я не виключаю, що саме ці підрозділи й здійснять зачистку нашого Херсона від ворожих бандформувань, тому що військами їх важко буде назвати", - зазначив Ягун.

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