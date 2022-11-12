Росіяни викрали з музеїв Херсонщини 15 тис. експонатів

Про це інформує урядовий Центр національного спротиву.

За даними українського підпілля, російські загарбники пограбували Херсонський художній музей ім. Олексія Шовкуненка, що також має філіал у Новій Каховці. Там були представлені ікони XVII - початку XX століття, роботи українських митців кінця XIX - початку XX століття. В експозиції перебували й твори сучасників.

“Загалом із фонду музею, а також інших культурних установ Херсонщини, вивезено майже 15 тисяч експонатів”, - мовиться в повідомленні.

Відомо, що до окупованого Сімферополя прибули 4 вантажівки з вкраденими експонатами. До того ж загарбники демонтували сантехніку й забрали з собою побутову техніку, що належали культурним установам.

Генеральний штаб у повідомленні від 7 листопада сповіщав, що повз Каховську ГЕС рухалися ворожі колони техніки з награбованим майном:побутовою технікою та будівельними матеріалами.

Загарбники також розікрали майно, транспорт, обладнання, й залишки продукції з ПрАТ "Чумак", що в Каховці. Працівники підприємства свідчили Центру журналістських розслідувань, що росіяни вирішили знищити його.

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