Росіяни викрали з музеїв Херсонщини 15 тис. експонатів
Окупанти вивезли культурний фонд Херсонської області до Сімферополя. Нині відомо про крадіжку понад 15 тисяч музейних предметів
Про це інформує урядовий Центр національного спротиву.
За даними українського підпілля, російські загарбники пограбували Херсонський художній музей ім. Олексія Шовкуненка, що також має філіал у Новій Каховці. Там були представлені ікони XVII - початку XX століття, роботи українських митців кінця XIX - початку XX століття. В експозиції перебували й твори сучасників.
“Загалом із фонду музею, а також інших культурних установ Херсонщини, вивезено майже 15 тисяч експонатів”, - мовиться в повідомленні.
Відомо, що до окупованого Сімферополя прибули 4 вантажівки з вкраденими експонатами. До того ж загарбники демонтували сантехніку й забрали з собою побутову техніку, що належали культурним установам.
- Генеральний штаб у повідомленні від 7 листопада сповіщав, що повз Каховську ГЕС рухалися ворожі колони техніки з награбованим майном:побутовою технікою та будівельними матеріалами.
- Загарбники також розікрали майно, транспорт, обладнання, й залишки продукції з ПрАТ "Чумак", що в Каховці. Працівники підприємства свідчили Центру журналістських розслідувань, що росіяни вирішили знищити його.
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