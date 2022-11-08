Майно вивозили вантажівками: на Херсонщині росіяни знищили електростанцію, пограбували музей та викрали вежі мобільного зв'язку
На Херсонщині рашисти знищили електростанції, пограбували музей викрали вежі мобільного зв'язку, побутову техніку та будівельні матеріали
Про це у вечірньому звернення інформує Генеральний штаб ЗСУ.
"В районі міста Берислав російські окупанти підірвали лінії електропередач та устаткування сонячної електростанції", - пише пресслужба.
Повідомляється, що з Херсонського обласного музею Шовкуненка рашисти вивезли всі художні цінності, меблі та обладнання.
Також 7 листопада через Каховську ГЕС рухалися колони вантажівок з побутовою технікою та будівельними матеріалами. Росіяни далі продовжують демонтаж та вивезення обладнання і веж мобільного оператору України.
Крім того, аби розслідувати значних втрат підрозділів 155-ї окремої бригади морської піхоти збройних сил РФ на території України у Донецьк направили слідчий комітет Росії.
- Окупанти звинуватили ЗСУ в обстрілі Каховської ГЕС з ракетних комплексів HIMARS. Також росіяни зазначають, що на ЛЕП Берислав - Каховка стався "теракт", в наслідок чого 10 населених пунктів Херсонщини без світла.
- У Каховці загарбники шукають диверсійні групи та коригувальників вогню, а в Борівському та Щедрищеві проводять масові обшуки. Викрадених людей вивозять у невідомому напрямку.
- Російські загарбники вивезли з тимчасово окупованої Херсонщини до російського міста Анапа ще 34 дитини.
- Військові РФ, перевдягнуті у цивільний одяг, переміщують мирних жителів та укріплюють всередині Херсона позиції для ведення вуличних боїв.
- Адміністрація президента РФ підготувала методички для російських пропагандистів, де зазначено, як треба розповідати про причини можливої втечі з Херсона.
- На тимчасово окупованій території Херсонської області російські загарбники примусово депортували дітей з інвалідністю та виселили літніх людей з пансіонату в Каховці.
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