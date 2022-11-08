Майно вивозили вантажівками: на Херсонщині росіяни знищили електростанцію, пограбували музей та викрали вежі мобільного зв'язку

Про це у вечірньому звернення інформує Генеральний штаб ЗСУ.

"В районі міста Берислав російські окупанти підірвали лінії електропередач та устаткування сонячної електростанції", - пише пресслужба.

Повідомляється, що з Херсонського обласного музею Шовкуненка рашисти вивезли всі художні цінності, меблі та обладнання.

Також 7 листопада через Каховську ГЕС рухалися колони вантажівок з побутовою технікою та будівельними матеріалами. Росіяни далі продовжують демонтаж та вивезення обладнання і веж мобільного оператору України.

Крім того, аби розслідувати значних втрат підрозділів 155-ї окремої бригади морської піхоти збройних сил РФ на території України у Донецьк направили слідчий комітет Росії.

Окупанти звинуватили ЗСУ в обстрілі Каховської ГЕС з ракетних комплексів HIMARS. Також росіяни зазначають, що на ЛЕП Берислав - Каховка стався "теракт", в наслідок чого 10 населених пунктів Херсонщини без світла.

У Каховці загарбники шукають диверсійні групи та коригувальників вогню, а в Борівському та Щедрищеві проводять масові обшуки. Викрадених людей вивозять у невідомому напрямку.

Російські загарбники вивезли з тимчасово окупованої Херсонщини до російського міста Анапа ще 34 дитини.

Військові РФ, перевдягнуті у цивільний одяг, переміщують мирних жителів та укріплюють всередині Херсона позиції для ведення вуличних боїв.

Адміністрація президента РФ підготувала методички для російських пропагандистів, де зазначено, як треба розповідати про причини можливої втечі з Херсона.

На тимчасово окупованій території Херсонської області російські загарбники примусово депортували дітей з інвалідністю та виселили літніх людей з пансіонату в Каховці.

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