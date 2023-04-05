Росіяни випустили по Сумщині протитанкові керовані ракети: є руйнування
У середу, 5 квітня, російські терористи обстріляли території Білопільської, Краснопільської, Хотінської, Глухівської та Середино-Будської громад Сумщини
Про це повідомляє Сумська ОВА.
Протягом дня росіяни здійснили 17 обстрілів прикордонних громад. Загалом зафіксовано 229 прильотів – внаслідок ракетного обстрілу, ударів з РСЗВ, мінометів, артилерії та АГС.
"Краснопільська громада: ворогом здійснено обстріл громади за допомогою протитанкових керованих ракет (2 прильоти), артилерії – 3 прильоти та РСЗВ – 19 прильотів. Крім того, під вечір артилерійським обстрілом одного із сіл громади пошкоджено та здійснено підпал господарських приміщень одного з місцевих підприємств", - пише ОВА.
У Хотінській громаді внаслідок мінометного обстрілу пошкоджено 3 приватні житлові будинки та побутову газорозподільну трубу.
Глухівська громада: з території РФ здійснено два артобстріли. Внаслідок останнього пошкоджено приватне житлове домогосподарство та нежитлові приміщення.
По Середино-Будській та Білопільській громадах росіяни били з мінометів та АГС. Про пошкодження не повідомляють.
- У середу, 5 квітня, російські терористи вдарили по місту Берислав у Херсонській області. Під обстріл також потрапив Херсон.
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