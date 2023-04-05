Росіяни випустили по Сумщині протитанкові керовані ракети: є руйнування

Про це повідомляє Сумська ОВА.

Протягом дня росіяни здійснили 17 обстрілів прикордонних громад. Загалом зафіксовано 229 прильотів – внаслідок ракетного обстрілу, ударів з РСЗВ, мінометів, артилерії та АГС.

"Краснопільська громада: ворогом здійснено обстріл громади за допомогою протитанкових керованих ракет (2 прильоти), артилерії – 3 прильоти та РСЗВ – 19 прильотів. Крім того, під вечір артилерійським обстрілом одного із сіл громади пошкоджено та здійснено підпал господарських приміщень одного з місцевих підприємств", - пише ОВА.

У Хотінській громаді внаслідок мінометного обстрілу пошкоджено 3 приватні житлові будинки та побутову газорозподільну трубу.

Глухівська громада: з території РФ здійснено два артобстріли. Внаслідок останнього пошкоджено приватне житлове домогосподарство та нежитлові приміщення.

По Середино-Будській та Білопільській громадах росіяни били з мінометів та АГС. Про пошкодження не повідомляють.