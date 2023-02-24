Росіяни випустили ракету по маршрутному таксі на Сумщині. Є поранені

Про це повідомляє Сумська ОВА.

"О 16:36 росіяни обстріляли з території РФ протитанковою керованою ракетою цивільне маршрутне таксі "Рута" сполученням "Журавка-Суми" в районі с. Водолаги Хотінської громади. Внаслідок терористичного обстрілу отримали травмування чотири цивільні особи. Постраждалий водій та троє пасажирів доставлені до Сумської обласної клінічної лікарні з попереднім діагнозом: контузія", - йдеться у повідомленні.

За день, 24 лютого, росіяни загалом обстріляли 4 територіальних громад Сумщини: Новослобідську, Краснопільську, Хотінську та Юнаківську. Було зафіксовано 47 прильотів.

О 9:50 терористи обстріляли з мінометів Новослобідську громаду - 8 прильотів. З 11:33 зафіксований артобстріл − 14 прильотів.

По Хотінській громаді росіяни зранку гатили з мінометів − 5 прильотів. Краснопільська громада: ворог скинув на територію 12 мін.

Юнаківська громада: з 16:14 було здійснено артобстріл громади − 7 прильотів.