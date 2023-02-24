Росіяни випустили ракету по маршрутному таксі на Сумщині. Є поранені
У п'ятницю, 24 лютого, російські терористи обстріляли ракетою маршрутне таксі у Сумській області
Про це повідомляє Сумська ОВА.
"О 16:36 росіяни обстріляли з території РФ протитанковою керованою ракетою цивільне маршрутне таксі "Рута" сполученням "Журавка-Суми" в районі с. Водолаги Хотінської громади. Внаслідок терористичного обстрілу отримали травмування чотири цивільні особи. Постраждалий водій та троє пасажирів доставлені до Сумської обласної клінічної лікарні з попереднім діагнозом: контузія", - йдеться у повідомленні.
За день, 24 лютого, росіяни загалом обстріляли 4 територіальних громад Сумщини: Новослобідську, Краснопільську, Хотінську та Юнаківську. Було зафіксовано 47 прильотів.
О 9:50 терористи обстріляли з мінометів Новослобідську громаду - 8 прильотів. З 11:33 зафіксований артобстріл − 14 прильотів.
По Хотінській громаді росіяни зранку гатили з мінометів − 5 прильотів. Краснопільська громада: ворог скинув на територію 12 мін.
Юнаківська громада: з 16:14 було здійснено артобстріл громади − 7 прильотів.
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