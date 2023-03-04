Росіяни вирили близько 200 км траншей уздовж пляжів у Криму
За даними речника ОК "Південь" Владислава Назарова, російські загарбники вирили приблизно 200 км траншей уздовж узбережжя тимчасово окупованого Криму
Про це речник Оперативного командування "Південь" поінформував у телеграмі.
Владислав Назаров ствердив, що росіяни обладнали приблизно 200 км траншей уздовж тимчасово окупованого півострова Крим: так росіяни готуються до можливої висадки українського десанту.
Так, речник Оперативного командування додав відео із пляжами в Євпаторії.
- Нагадаємо, речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк раніше розповіла, що військові РФ облаштовують рубежі оборони глибше у напрямку Криму, адже розуміють - Україна боротиметься за кожен клаптик своєї землі.
- У тимчасово загарбаному Криму мешканці с. Чорноморське та м. Євпаторія в ніч на 1 березня та під ранок чули вибухи.
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