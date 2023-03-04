Росіяни вирили близько 200 км траншей уздовж пляжів у Криму

Про це речник Оперативного командування "Південь" поінформував у телеграмі.

Владислав Назаров ствердив, що росіяни обладнали приблизно 200 км траншей уздовж тимчасово окупованого півострова Крим: так росіяни готуються до можливої висадки українського десанту.

Так, речник Оперативного командування додав відео із пляжами в Євпаторії.