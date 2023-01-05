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Головна війна з Росією "Росіяни вірять у силу своєї оборони, але більше в ЗСУ": Гуменюк пояснила, чому окупанти активно риють траншеї в Криму

"Росіяни вірять у силу своєї оборони, але більше в ЗСУ": Гуменюк пояснила, чому окупанти активно риють траншеї в Криму

5 січня, 2023 четвер
09:22
війна з Росією керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк

Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк розповіла, що військові РФ облаштовують рубежі оборони глибше у напрямку Криму, адже розуміють - Україна боротиметься за кожен клаптик своєї землі

Про це керівниця об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла в коментарі 24 каналу.

"Окупанти облаштовують собі суттєві рубежі оборони глибше у напрямку Криму. Напевно, саме тому їм піддуває з півострова. Не так там все спокійно. Ми просто зайвий раз нагадали, що Крим – це Україна. Ми боремось за кожен клаптик нашої землі", - заявила речниця ОК "Південь".

Вона також зазначила, що росіяни готуються до контрнаступу ЗСУ: загарбники активно риють систему траншей у районі, що південніше Армянська.

"Безперечно, росіяни вірять у силу своєї оборони, але по суті й змісту більше вірять в ЗСУ", - додала Наталія Гуменюк.

  • Нагадаємо, за даними Головного управління розвідки, росіяни передислоковують нові військові підрозділи на північну частину Криму, щоб утримувати окуповані території.

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Крим
військові
окуповані території
наступ ЗСУ
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