Про це керівниця об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла в коментарі 24 каналу.

"Окупанти облаштовують собі суттєві рубежі оборони глибше у напрямку Криму. Напевно, саме тому їм піддуває з півострова. Не так там все спокійно. Ми просто зайвий раз нагадали, що Крим – це Україна. Ми боремось за кожен клаптик нашої землі", - заявила речниця ОК "Південь".

Вона також зазначила, що росіяни готуються до контрнаступу ЗСУ: загарбники активно риють систему траншей у районі, що південніше Армянська.

"Безперечно, росіяни вірять у силу своєї оборони, але по суті й змісту більше вірять в ЗСУ", - додала Наталія Гуменюк.

Нагадаємо, за даними Головного управління розвідки, росіяни передислоковують нові військові підрозділи на північну частину Криму, щоб утримувати окуповані території.

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