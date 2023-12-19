Росіяни вирішили створити "машинобудівний концерн" на базі окупованого "Азовмашу", – ЦНС
Російські окупанти планують створити так званий машинобудівний концерн на базі захопленого та знищеного "Азовмашу" у Маріуполі Донецької області
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Зазначається, що плани ворога далекі від реальності, адже промисловий потенціал регіону самі росіяни й знищили й продовжують це робити.
Представники спротиву вчергове констатують мародерську логіку мислення росіян.
У ЦНС також зауважують, що російські інженери, які прибудуть в регіон для відбудови знищеного промислового комплексу, стануть ціллю для Руху Опору.
Довідково: Публічне акціонерне товприство «Азовма́ш» — керуюча компанія, один з найбільших машинобудівних концернів України в області вогонобудування, важкого та загального машинобудування. Є правонаступником науково-виробничого об'єднання «Ждановтяжмаш», заснованого у 1957 в місті Маріуполь.
Довідково: Концерн "Азовмаш" до окупації Маріуполя росіянами у 2022 році було найбільшим машинобудівним підприємством України, яке спеціалізувалося на випуску обладнання для гірничо-металургійного комплексу, цистерн-вагонів, портових кранів, котлів, паливозаправників тощо. На початку повномасштабного вторгнення частина захисників, зокрема морські піхотинці 36-ї бригади, перебували на території заводу. Згодом частина військових приєдналася до бійців на Азовсталі, а інша - здалась в полон окупантам.
- Крім того, напередодні стало відомо, що Авдіївський коксохімічний завод через руйнування, які завдала РФ, неможливо буде відновити після закінчення війни.
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