Росіяни вирішили створити "машинобудівний концерн" на базі окупованого "Азовмашу", – ЦНС

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що плани ворога далекі від реальності, адже промисловий потенціал регіону самі росіяни й знищили й продовжують це робити.

Представники спротиву вчергове констатують мародерську логіку мислення росіян.

У ЦНС також зауважують, що російські інженери, які прибудуть в регіон для відбудови знищеного промислового комплексу, стануть ціллю для Руху Опору.

Довідково: Публічне акціонерне товприство «Азовма́ш» — керуюча компанія, один з найбільших машинобудівних концернів України в області вогонобудування, важкого та загального машинобудування. Є правонаступником науково-виробничого об'єднання «Ждановтяжмаш», заснованого у 1957 в місті Маріуполь.

Довідково: Концерн "Азовмаш" до окупації Маріуполя росіянами у 2022 році було найбільшим машинобудівним підприємством України, яке спеціалізувалося на випуску обладнання для гірничо-металургійного комплексу, цистерн-вагонів, портових кранів, котлів, паливозаправників тощо. На початку повномасштабного вторгнення частина захисників, зокрема морські піхотинці 36-ї бригади, перебували на території заводу. Згодом частина військових приєдналася до бійців на Азовсталі, а інша - здалась в полон окупантам.