Росіяни вивели у Чорне море 4 кораблі
Станом на ранок вівторка, 5 грудня, російські окупанти вивели у Чорне море на бойове чергування чотири кораблі: носії крилатих ракет "калібр" відсутні
Про це пишуть ВМС ЗСУ.
"Станом на 08:00 05.12.2023 в Чорному морі перебуває 4 ворожі кораблі", - йдеться у повідомленні.
Водночас у Середземному та Азовському морях на бойовому чергуванні перебувають, відповідно, два та один російський корабель. Ракетоносіїв немає у жодному з морів.
За добу, в інтересах Росії, прохід Керченською протокою здійснили:
- до Азовського моря - 15 суден, з них 1 рухалося з протоки Босфор;
- до Чорного моря - 28 суден, з них 2 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
Раніше начальниця об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталя Гуменюк зазначила, що РФ має в розпорядженні 56 ракет типу "Калібр", які можуть бути запущені одночасно.
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