Росіяни вивели у Чорне море 4 кораблі

Про це пишуть ВМС ЗСУ.

"Станом на 08:00 05.12.2023 в Чорному морі перебуває 4 ворожі кораблі", - йдеться у повідомленні.

Водночас у Середземному та Азовському морях на бойовому чергуванні перебувають, відповідно, два та один російський корабель. Ракетоносіїв немає у жодному з морів.

За добу, в інтересах Росії, прохід Керченською протокою здійснили:

до Азовського моря - 15 суден, з них 1 рухалося з протоки Босфор;

до Чорного моря - 28 суден, з них 2 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Раніше начальниця об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталя Гуменюк зазначила, що РФ має в розпорядженні 56 ракет типу "Калібр", які можуть бути запущені одночасно.