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Війна з Росією: хроніка
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Росія може вивести у Чорне море кораблі з 56 ракетами типу "Калібр", - Гуменюк

7 листопада, 2023 вiвторок
07:50
Війна з Росією керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк

Начальниця об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталя Гуменюк зазначила, що РФ має в розпорядженні 56 ракет типу "Калібр", які можуть бути запущені одночасно

Про це вона розповіла в етері Еспресо.

"У них достатньо потужний потенціал є і підводні, й надводні ракетоносії, вони їх можуть використовувати. Якщо аналізувати їхню тактику, як правило, на чергуванні в поганих погодних умовах підводні ракетоносії й таких ми нараховували щонайменше чотири, які регулярно з’являються у зведеннях і ми їх спостерігаємо", - пояснює Гуменюк.

Військова розповіла, що такі підводні ракетоносії можуть нести по чотири калібри.

"Також у них в наявності два фрегати-ракетоносії та малі ракетні кораблі, які теж спорядженні по вісім ракет кожний. Ми вже рахували приблизно 56 ракет типу "Калібр" вони можуть вивести одночасно. Але це така цифра не для залякування, а для розуміння ситуації", - наголосила начальниця пресцентру.

Щодо обстрілів портової інфраструктури України Гуменюк сказала: "Скоріш за все вони будуть продовжувати системний терор, оскільки вони не готові повністю здавати свої позиції у Чорному морі. Вже очевидно що їх відтиснено до сходу і вони не перебувають корабельним складом у північно-західній частині, вони не можуть собі цього дозволити".

Начальниця пресцентру наголосила,  що ворог намагається компенсувати відсутність корабельно-катерного складу - тактичною авіацією.

"Вона час від часу залітає туди, аби скинути невідомі вибухові прилади й керовані авіабомби. Це відбувається лише тоді лише за умови сприятливої так званої льотної погоди тому, що над морем дуже складно тактичні авіації втриматися в таку потужну штурмову погоду", - додала військова.

Що відомо про знищення Аскольда

"Аскольд" був найсвіжішим кораблем проєкту "Каракурт" із технологією "стелс" та вісьмома шахтами для запуску крилатих ракет "Калібр". Один із його особливостей була наявність морського типу "Панцир-С1" - системи протиповітряної оборони корабля.

4 листопада в тимчасово окупованому Криму було чутно звуки вибухів: у ЗСУ підтвердили успішні удари по суднобудівному заводу "Залив" та пошкодження російського ракетоносія "Аскольд".

Уранці 5 листопада ураження одного із найсучасніших кораблів ЧФ РФ – носія крилатих ракет "Калібр" під час атаки на Керч підтвердив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Корабель отримав значні ушкодження та можливо не підлягає ремонту. 

Крим
російська армія
ЗСУ
окуповані території
окупанти
Чорне море
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