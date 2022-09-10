Росіяни вивезли у Москву фонтан з "Донбас-Арени"
Російські окупанти привезли у Москву культовий фонтан-м'яч з "Донбас-Арени"
Відео з центру Москви окупанти виклали в telegram.
Росіяни викрали з донецького стадіону "Донбас-Арена" фонтан-м'яч та привезли його в столицю РФ на фестиваль "Москва-Донбас", який присвятили дню міста.
Натомість жителі Москви радіють крадіжкам окупантів і фотографуються з українським пам'ятником, який створили у 2009 році для "Донбас-Арени", де домашні матчі грав донецький "Шахтар".
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