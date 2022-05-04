Росіяни вивезли з Луганщини близько 100 тис. тонн зерна, - Гайдай

Про це очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай написав у телеграмі.



"За даними Міністра аграрної політики та продовольства, із Луганської області росіянами вивезено близько 100 тис. тонн зерна. У елеваторі, знищеному в квітні в Рубіжному, зберігалось ще 30 тис. тонн", - зауважив він.



До 24 лютого річна потреба в зерні на Луганщині становила 60 тис. тонн, у 2014 разом з окупованими територіями - 240 тис. тонн. Однак понад 90% землі для аграріїв перебувало на півночі області, яку росіяни захопили у 2022 році та де тривають бої. Ці території забезпечували зерновими всю область і до 2014 року. Зараз Луганщина - єдиний регіон України, де не почалася посівна.



"100 тисяч тонн - це тільки перевірені дані. Скільки насправді - поки невідомо. Ще 30 тисяч тонн зерна знищено в Рубіжному. Це більше, ніж дворічна потреба Луганщини. Хліба немає зараз і поки що не передбачається в майбутньому. Росіяни залишають українців на окупованій території на межі голоду", - наголосив очільник ОВА.



В етері телеканалу Еспресо перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький заявив, що росіяни вкрали на тимчасово окупованих територіях Запорізької, Херсонської, Донецької і Луганської областей і вивезли до РФ близько 400 тис. тонн зерна. З кожного регіону вивезли 80-100 тис. тонн.



"Така поведінка насторожує. Адже може бути аналогічна ситуація і з новим урожаєм. І тоді просто може виникнути фізична нестача продовольства для харчування українців на цих територіях… Якщо це буде продовжуватися і будуть вивозитися не запаси, а те, що там було залишено для харчування до нового врожаю, може з’явитися загроза голоду", - зазначив Тарас Висоцький.

Росіяни вивозять до окупованого Криму українське зерно та погрожують тюрмою аграріям.

Мінагрополітики повідомило, що на окупованій частині Луганщини, Донеччини, Херсонщини й Запоріжжя росіяни вкрали й вивезли до РФ кількасот тисяч тонн українського зерна.

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