Росіяни виводять із Севастополя у море застарілі кораблі

Про це повідомляє Крим.Реалії.

За інформацією видання, 1 липня після 13:00 із Севастополя вийшов великий десантний корабель (ВДК) проєкту 1171 "Тапір".

Корабель відійшов від місця швартування у Південній бухті та вийшов за бонові ворота до Севастопольської бухти.

У складі Чорноморського флоту було три такі кораблі, один із них — ВДК "Саратов" був знищений українськими військовими в порту Бердянська. Два інших — "Орск" (бортовий номер 148) та "Ніколай Фільченков" (152).

Видання уточнює, що з початку повномасштабного вторгнення армії Росії в Україну бортові номери всіх кораблів зафарбували для ускладнення ідентифікації однотипних одиниць.

ВДК проєкту 1171 "Тапір" збудовані у 1968 і 1975 роках. Після знищення ВДК "Саратов" великі десантні кораблі "Орск" і "Ніколай Фільченков" не виходили у море.

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