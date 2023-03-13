Росіяни вкотре обстріляли прикордоння Чернігівщини та Сумщини з мінометів і ствольної артилерії
Уранці 13 березня російські окупанти обстріляли прикордоння Чернігівської та Сумської областей, застосувавши міномети й ствольну артилерію. Обійшлося без втрат
Про це повідомила пресслужба ОК "Північ".
"З 09:15 до 09:50 повідомили про 20 приходів, імовірно, зі ствольної артилерії, в район н.п. Михальчина Слобода (Чернігівщина, - ред.)", - зазначили військові.
Згідно з повідомленням, втрат серед особового складу й техніки немає. Також відсутні втрати серед цивільних.
"З 09:04 до 10:20 повідомили про 14 приходів, імовірно, зі ствольної артилерії, в район н.п. Старікове (Сумщина, - ред.)", - розповіли в ОК "Північ".
Тут також без втрат.
"З 10:20 до 10:30 повідомили про 7 приходів, імовірно, з міномету 120 мм, в район н.п Бачівськ (Сумщина, - ред.)", - повідомили військові.
- У ніч на 27 лютого над Чернігівщиною збили три "шахеди".
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