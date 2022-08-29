Росіяни влаштували в Енергодарі декілька катівень для атомників ЗАЕС, - чиновниця міськради

Про це в ефірі Еспресо розповіла керуюча справами виконавчого комітету Енергодарської міської ради Яна Дабіжа.

"Я можу підтвердити, що на території міста дійсно є декілька таких приміщень. Викрадають і звозять туди атомників та активістів. Катують, для того, щоб вони пішли на співпрацю з ворогом", - сказала вона.

Дабіжа не змогла підтвердити, що цим займаються вагнерівці.

"Працівників АЕС навіть забирають з робочих місць, везуть у невідомому напрямку та утримують, деяких понад 2 місяці. Ми завжди говорили, що ситуація з викраденням людей в Енергодарі просто катастрофічна", - підсумувала чиновниця.