Росіяни влаштували в Енергодарі декілька катівень для атомників ЗАЕС, - чиновниця міськради
У Енергодарі російські військові облаштували катівні для активістів та співробітників Запорізької атомної електростанції
Про це в ефірі Еспресо розповіла керуюча справами виконавчого комітету Енергодарської міської ради Яна Дабіжа.
"Я можу підтвердити, що на території міста дійсно є декілька таких приміщень. Викрадають і звозять туди атомників та активістів. Катують, для того, щоб вони пішли на співпрацю з ворогом", - сказала вона.
Дабіжа не змогла підтвердити, що цим займаються вагнерівці.
"Працівників АЕС навіть забирають з робочих місць, везуть у невідомому напрямку та утримують, деяких понад 2 місяці. Ми завжди говорили, що ситуація з викраденням людей в Енергодарі просто катастрофічна", - підсумувала чиновниця.
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