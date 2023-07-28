Росіяни влучили у приватний будинок на Харківщині: поранено 5 мирних жителів
Ввечері четверга, 27 липня, російські окупанти вчергове завдали удару по Куп’янському району Харківської області
Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Терористи обстріляли село Новоосинове. Росіяни влучили по приватному будинку.
"Постраждали 5 цивільних: 3 жінки та 2 чоловіків. Одна з жінок госпіталізована із чисельними осколковими пораненнями, іншим постраждалим медики надали допомогу на місці", - пише Синєгубов.
Деталі російського злочину встановлюють правоохоронці, які працюють на місці.
- Ввечері 27 липня російські окупанти також обстріляли селище Дмитрівка Куцурубської громади Миколаївської області.
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