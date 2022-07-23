Росіяни влучили у житловий будинок в Миколаєві: під завалами люди, поранено 16-річну дитину
Ввечері 23 липня армія РФ обстріляла житловий квартал Миколаєва. За попередньою інформацією, окупанти влучили у житловий будинок, під завалами залишаються люди
Про це повідомила голова облради Ганна Замазєєва.
"16-річна дитина… Осколкове поранення. За попередньою інформацією, влучання у житловий будинок… Під завалами люди! Окупанти знову підступно обстріляли ракетами один зі спальних районів Миколаєва. Поцілили по району, де завжди людно", - написала вона.
За її словами, на місце виїхали лікарі та рятувальники.
- В суботу, 23 липня 2022 року, росіяни завдали масованого ракетного удару по Одесі. Горів морський порт.
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