Росіяни влучили у житловий будинок в Миколаєві: під завалами люди, поранено 16-річну дитину

Про це повідомила голова облради Ганна Замазєєва.

"16-річна дитина… Осколкове поранення. За попередньою інформацією, влучання у житловий будинок… Під завалами люди! Окупанти знову підступно обстріляли ракетами один зі спальних районів Миколаєва. Поцілили по району, де завжди людно", - написала вона.

За її словами, на місце виїхали лікарі та рятувальники.

В суботу, 23 липня 2022 року, росіяни завдали масованого ракетного удару по Одесі. Горів морський порт.

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