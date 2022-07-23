English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Росіяни влучили у житловий будинок в Миколаєві: під завалами люди, поранено 16-річну дитину

Росіяни влучили у житловий будинок в Миколаєві: під завалами люди, поранено 16-річну дитину

23 липня, 2022 субота
20:39
війна з Росією Миколаїв

Ввечері 23 липня армія РФ обстріляла житловий квартал Миколаєва. За попередньою інформацією, окупанти влучили у житловий будинок, під завалами залишаються люди

Про це повідомила голова облради Ганна Замазєєва.

"16-річна дитина… Осколкове поранення. За попередньою інформацією, влучання у житловий будинок… Під завалами люди! Окупанти знову підступно обстріляли ракетами один зі спальних районів Миколаєва. Поцілили по району, де завжди людно", - написала вона.

За її словами, на місце виїхали лікарі та рятувальники.

  • В суботу, 23 липня 2022 року, росіяни завдали масованого ракетного удару по Одесі. Горів морський порт.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Миколаїв
Читайте також:
22 липня, 2022 п'ятниця
У Харкові пролунали вибухи
Лисичанськ
22 липня, 2022 п'ятниця
"Кричать матом навздогін, допомагають українським ДРГ": жителі Лисичанська вразили окупаційного пропагандиста підтримкою України
Сергій Лавров
20 липня, 2022 середа
Лавров вже погано приховує паніку, яка наростає в Кремлі, - експерт Defense Express Киричевський
Київ
+24°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.54
    Купівля 37.54
    Продаж 38.71
  • EUR
    Купівля 37.91
    Продаж 39.23
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, субота
23 липня
21:34
Ексклюзив
хабар, гроші, долари
Курс гривні до осені стабілізується, - економіст Найман
21:26
Ексклюзив
Павло Клімкін
Захід через певні послаблення може дійти до діалогу з Росією, - Клімкін
21:13
Херсонські митці створюють проєкт про життя в окупації
21:12
Ексклюзив
Юрій Луценко
Вступ до НАТО - єдине, що може гарантувати недопущення повторного російського вторгнення, - Луценко
20:31
На фото Зброійні сили України
ЗСУ відбили штурм на Донеччині та вчергове не дали захопити Вуглегірську ТЕС, - Генштаб
20:27
Ексклюзив
Путін
Російський генералітет не здатний усунути Путіна фізичним шляхом, - генерал Мусаєв
20:06
Шольц блокує продаж Україні 11 комплексів ЗРК Iris-T SLM, - Welt
20:00
Петро Порошенко
Порошенко про удар по Одеському порту: "На чолі Росії – істоти, не варті жодної довіри"
19:45
Ексклюзив
Геннадій Корбан
Корбан - слушна кандидатура, аби відволікти від головного прізвища у списку на позбавлення громадянства, - політтехнолог Подорожній
19:37
Мелітополь
"Від 10 до 12 років в’язниці! З конфіскацією". Мер Мелітополя нагадав, що буде за сприяння "референдуму"
19:33
"Вони таки дісталися до них". У мережі показали знищення складу окупантів в Горлівці
19:25
Оновлено
Морський порт Одеси
"Ось вам і зерновий коридор": через обстріл Одеси ракетами "Калібр" загорівся порт з врожаєм на експорт, є поранені
19:24
Ексклюзив
Сергій Згурець
"Привід Фенікса" у змозі знищувати ворога у найпотаємніших ділянках, - Згурець
19:12
Талібан перекидає етнічних таджиків на кордон з Таджикистаном. Готується напад, - Anadolu
18:53
У кожному регіоні РФ створюють по батальйону, а в Нижньому Новгороді набирають корпус в 15 тис. бійців, - ГУР
18:49
Електронний підпис в Дії відповідає європейським стандартам, - Федоров
18:43
Ексклюзив
ЗСУ знищили артилерійський склад
Російські генерали завжди є пріоритетом для снайперів та артилерії, - військовий експерт Селезньов
18:16
Резніков запропонував провести трибунал над воєнними злочинцями РФ у Харкові
18:12
На фото наслідки обстрілу у музеї
"Росія не має права бути членом ЮНЕСКО": внаслідок удару по Одесі пошкоджено художній музей
17:57
Ексклюзив
Слов'янськ Краматорськ Соледар карта бойових дій 23.07.22
Окупанти продовжують хаотично закидати снарядами та ракетами міста Донеччині, - речниця ОВА Ігнатченко
17:43
МЗС України
В МЗС відреагували на заяву Орбана про те, що Захід повинен припинити озброювати Україну
17:37
Ексклюзив
Антонівський міст
Коли ЗСУ зруйнують Антонівський міст - ворог потрапить у капкан, - полковник Костенко
17:30
На фото Володимир Зеленський
Зеленський про удар по Одеському порту: "Хоч би що говорила й обіцяла Росія, вона знаходитиме шляхи, як це не виконувати"
17:27
Ексклюзив
Реджеп Тайїп Ердоган (ліворуч) та Володимир Путін
Росія боїться втратити Херсон і через зернову угоду хотіла підвести Україну до перемир'я, але фокус не вдався, - генерал Мусаєв
17:10
Дмитро Конопльов
У Москві помер 46-річний директор КБ, що створює російські ракетні комплекси, - ЗМІ
17:07
"Росія завжди бреше": старший радник конгресу США закликав надати Україні далекобійні ракети
17:05
Ексклюзив
Ердоган
Після обстрілу Одеси Туреччина має забезпечити експорт зерна з України через конвой військовими суднами, - дипломат Чалий
16:59
Армія, Велика Британія
Близько 10 тисяч українських військових пройдуть навчання у Британії, - Генштаб
16:30
Ексклюзив
Путін
У Путіна є влада, щоб оголосити якусь перемогу і залишити Україну, - експосол США в Україні Гербст
16:24
"Нажерлись і гранатометами в село всадили": рашист розповідає матері про "пригоди" колег по службі
16:20
Поліція США
Один загиблий і кілька поранених: в околицях Сіетла розслідують обставини нічної перестрілки
16:20
ЗСУ знищили артилерійський склад
"Якась РСЗО, типу "Граду", "Урагану". Тільки вона беззвучна": окупант скаржиться на нові артилерійські системи ЗСУ
16:16
Ексклюзив
зерно хліб пшениця елеватор
Ми продовжуємо готувати порти до виконання угоди про "зернові коридори", - заступник міністра інфраструктури
16:14
США та Україна
Делегація членів палати представників США прибула в Київ
16:02
У Севастопольську бухту зайшов російський ракетний корабель
15:45
права
24 липня в Україні запрацюють нові правила отримання водійського посвідчення
15:44
втрати окупантів
"Хлопок": в окупованому Лисичанську знищили 50 росіян, - Гайдай
15:41
СБУ затримала хакера
Викрадав бази даних українських банків і продавав їх на платформах РФ: СБУ затримала хакера у Києві
15:38
Оновлено
РФ випустила 13 ракет по військовому аеродрому та залізниці на Кіровоградщині: 3 загиблих, 16 поранених
15:33
парк у затоці Берковщина
У Києві відкрили оновлений парк біля затоки Берковщина
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV