Росіяни вночі отакували Запоріжжя "шахідами" й ракетами

Про це написав голова Запорізької ОВА Олександр Старух у телеграм.

"Сьогодні вночі ворог знову атакував обласний центр. Було завдано авіаційного удару з використанням БПЛА Shahed. Внаслідок атаки виникла пожежа на об’єкті інфраструктури. Одна ракета влучила в складські поміщення в одному з районів Запоріжжя", - йдеться в повідомлені.

Згідно з інформацією, в обох випадках постраждалих немає.