Росіяни вночі отакували Запоріжжя "шахідами" й ракетами
У ніч на 18 жовтня місто Запоріжжя зазнало ракетного удару та атаки "Shahed-126"
Про це написав голова Запорізької ОВА Олександр Старух у телеграм.
"Сьогодні вночі ворог знову атакував обласний центр. Було завдано авіаційного удару з використанням БПЛА Shahed. Внаслідок атаки виникла пожежа на об’єкті інфраструктури. Одна ракета влучила в складські поміщення в одному з районів Запоріжжя", - йдеться в повідомлені.
Згідно з інформацією, в обох випадках постраждалих немає.
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