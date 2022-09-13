Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.

Так, загарбники шість разів обстрілювали Нікополь, Червоногригорівську та Марганецьку громади з "ураганів", "градів" і важкої артилерії. Унаслідок ударів пошкоджено 16 багатоповерхових і приватних будинків, господарські споруди, стадіон і газони. Масштаби руйнацій уточнюються. Постраждалих немає.

В інших районах області лунали сирени, однак обійшлося без ворожих обстрілів.

Станом на ранок 13 вересня ЗСУ відбили атаки російської армії в районах населених пунктів Зайцеве, Бахмут, Бахмутське, Красногорівка, Водяне, Безіменне та Новогригорівка.

Також генштаб повідомив, що на звільнених територіях щодня фіксують до 200 воєнних злочинів, що скоїли росіяни.