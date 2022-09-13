Росіяни вночі шість разів обстріляли Нікопольщину: пошкоджено будинки, стадіон і газогони
У ніч на 13 вересня окупанти шість разів завдали ударів по Нікопольському району Дніпропетровської області
Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.
Так, загарбники шість разів обстрілювали Нікополь, Червоногригорівську та Марганецьку громади з "ураганів", "градів" і важкої артилерії. Унаслідок ударів пошкоджено 16 багатоповерхових і приватних будинків, господарські споруди, стадіон і газони. Масштаби руйнацій уточнюються. Постраждалих немає.
В інших районах області лунали сирени, однак обійшлося без ворожих обстрілів.
- Станом на ранок 13 вересня ЗСУ відбили атаки російської армії в районах населених пунктів Зайцеве, Бахмут, Бахмутське, Красногорівка, Водяне, Безіменне та Новогригорівка.
- Також генштаб повідомив, що на звільнених територіях щодня фіксують до 200 воєнних злочинів, що скоїли росіяни.
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