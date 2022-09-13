Генштаб: На звільнених від окупантів територіях щодня фіксують до 200 кривавих воєнних злочинів
На тимчасово зайнятих та вже звільнених від загарбників територіях України щодня фіксується до 200 кривавих воєнних злочинів
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у фейсбуці.
"На тимчасово зайнятих та вже звільнених від ворога українських територіях щодня фіксується до двохсот кривавих воєнних злочинів, що скоєні російськими окупантами. Мінна небезпека у звільнених містах та селах залишається високою, понад сімдесят тисяч квадратних кілометрів у десяти областях заміновано боєприпасами та вибуховими речовинами", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що Сили оборони вживають заходів щодо якнайшвидшого повернення мирного життя у звільнені громади.
- Станом на ранок 13 вересня ЗСУ успішно відбили атаки противника в районах населених пунктів Зайцеве, Бахмут, Бахмутське, Красногорівка, Водяне, Безіменне та Новогригорівка.
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