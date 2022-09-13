Генштаб: На звільнених від окупантів територіях щодня фіксують до 200 кривавих воєнних злочинів

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

"На тимчасово зайнятих та вже звільнених від ворога українських територіях щодня фіксується до двохсот кривавих воєнних злочинів, що скоєні російськими окупантами. Мінна небезпека у звільнених містах та селах залишається високою, понад сімдесят тисяч квадратних кілометрів у десяти областях заміновано боєприпасами та вибуховими речовинами", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Сили оборони вживають заходів щодо якнайшвидшого повернення мирного життя у звільнені громади.

Станом на ранок 13 вересня ЗСУ успішно відбили атаки противника в районах населених пунктів Зайцеве, Бахмут, Бахмутське, Красногорівка, Водяне, Безіменне та Новогригорівка.

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