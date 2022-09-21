Росіяни вночі знову обстріляли ЗАЕС: відбувся аварійний запуск дизель-генераторів
Росіяни в ніч на 21 вересня обстріляли ЗАЕС, унаслідок чого відключилися трансформатори та стався аварійний запуск дизель-генераторів
Про це повідомив Енергоатом у телеграмі.
"Сьогодні, 21 вересня 2022 року, о 01:13 в результаті чергового обстрілу Запорізької АЕС рашистськими терористами було пошкоджено обладнання зв’язку енергоблока №6 з відкритим розподільчим пристроєм ЗАЕС", - ідеться в заяві.
Унаслідок цього відключилися блоковий трансформатор і трансформатори власних потреб енергоблока. Від втрати живлення стався аварійний запуск двох дизель-генераторів систем безпеки для забезпечення роботи насосів охолодження палива.
О 02:00 працівники станції налагодили живлення власних потреб енергоблока №6 від системи шин інших енергоблоків станції. Дизель-генератори 6-го енергоблока вимкнули та перевели в режим чергування.
В Енергоатомі зауважили, що окупанти продовжують вчиняти ядерний тероризм на українських атомних станціях, навіть пропри присутність інспекторів МАГАТЕ на майданчику ЗАЕС.
"Від цієї організації (МАГАТЕ, - ред.) ми в черговий раз очікуємо більш рішучих дій щодо припинення агресивних дій Росії проти цивільних ядерних об'єктів України, допомоги в деокупації ЗАЕС і встановлення зони ядерної та фізичної безпеки навколо атомних електростанцій України!" - наголосили в Енергоатомі.
- 11 вересня 2022 року, о 03:41, енергоблок №6 ЗАЕС відключили від енергомережі, почалася підготовка до його розхолодження та переведення в холодний стан.
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