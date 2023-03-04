Росіяни вперше застосували у війні з Україною планерні 1500-кг бомби, - Defense Express

Про це повідомляє Defense Express.

За інформацією джерела, перше застосування цього виду боєприпасів було зафіксовано декілька тижнів тому проти одного з об'єктів у Чернігівській області. На одному з уламків були залишки маркування яке відповідає саме УПАБ-1500В.

У DE називають УПАБ-1500В - "новим і доволі небезпечним озброєнням. Бомба призначена для ураження високозахищених об'єктів на дальності до 40 км. Її вага - 1500 кг. Оснащена інерціальною та супутниковою системою навігації.

Боєприпас вперше був продемонстрований у експортній версії з індексом К029БЭ у 2019 році розробником "ГНПП "Регион", що входить до корпорації "Тактическое ракетное вооружение" на виставці МАКС.

Тоді ж було повідомлено, що ця бомба вже пройшла випробування, поставлена на озброєння "ВКС" РФ та отримала перші експортні замовлення.

"Водночас використання планерних бомб з боку РФ залишається одиничними явищами. Забезпечення високої дальності польоту потребує від рашистів польоту на значній висоті, що спрощує виявлення цілей та можливостей ураження носія. Тому цілком можливо, що збитий вчора у районі Єнакієво фронтовий бомбардувальник Су-34 якраз й виконував політ із такими боєприпасами", - пише Defence Express.

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