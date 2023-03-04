Росіяни вперше застосували у війні з Україною планерні 1500-кг бомби, - Defense Express
Російські війська вперше використали проти України керовані планерні бомби УПАБ-1500В, які важать 1500 кг
Про це повідомляє Defense Express.
За інформацією джерела, перше застосування цього виду боєприпасів було зафіксовано декілька тижнів тому проти одного з об'єктів у Чернігівській області. На одному з уламків були залишки маркування яке відповідає саме УПАБ-1500В.
У DE називають УПАБ-1500В - "новим і доволі небезпечним озброєнням. Бомба призначена для ураження високозахищених об'єктів на дальності до 40 км. Її вага - 1500 кг. Оснащена інерціальною та супутниковою системою навігації.
Боєприпас вперше був продемонстрований у експортній версії з індексом К029БЭ у 2019 році розробником "ГНПП "Регион", що входить до корпорації "Тактическое ракетное вооружение" на виставці МАКС.
Тоді ж було повідомлено, що ця бомба вже пройшла випробування, поставлена на озброєння "ВКС" РФ та отримала перші експортні замовлення.
"Водночас використання планерних бомб з боку РФ залишається одиничними явищами. Забезпечення високої дальності польоту потребує від рашистів польоту на значній висоті, що спрощує виявлення цілей та можливостей ураження носія. Тому цілком можливо, що збитий вчора у районі Єнакієво фронтовий бомбардувальник Су-34 якраз й виконував політ із такими боєприпасами", - пише Defence Express.
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