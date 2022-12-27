Росіяни втратили всі танки, які були в строю до 24 лютого, - експерт Defense Express Киричевський
Щоб відновити один танк, росіянам доводиться розбирати на запчастини приблизно 3-4 машини, окупанти вже втратили в Україні всі бойові танки
Про це в ефірі Еспресо сказав експерт Defense Express Іван Киричевський.
"З однієї сторони, якщо опиратися на дані нашого Генштабу виходить, що росіяни втратили всі свої танки, які були в строю до початку війни. Очевидно, значна кількість - 1,5 тис.- була повернута з бази консервації. Щоб відновити один танк росіянам доводиться роздягати на запчастини приблизно 3-4 машини, бо вони втратили відповідні технології відновлення", - зазначив він.
За словами експерта, з артсистемами ситуація приблизно така ж.
"Одне із найбільших питань, яке виникло у профільної спільноти після гігантоманських планів Шойгу - створити 2 військові округи, мотострілецькі дивізії, додаткові бригади - чим вони їх озброювати будуть? За кращими показниками роботи російського ВПК, їм для виробництва цієї техніки знадобляться декілька років, а ввести у бій 200 тис. чмобіків вони розраховують протягом пів року. Можливо, росіяни будуть намагатися діставати із старих запасів, для психологічного ефекту витягувати нове, а переважну більшість кидати як звикли - сталева каска часів Другої світової війни і старий автомат", - підсумував Киричевський.
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