Про це в ефірі Еспресо сказав експерт Defense Express Іван Киричевський.

"З однієї сторони, якщо опиратися на дані нашого Генштабу виходить, що росіяни втратили всі свої танки, які були в строю до початку війни. Очевидно, значна кількість - 1,5 тис.- була повернута з бази консервації. Щоб відновити один танк росіянам доводиться роздягати на запчастини приблизно 3-4 машини, бо вони втратили відповідні технології відновлення", - зазначив він.

За словами експерта, з артсистемами ситуація приблизно така ж.

"Одне із найбільших питань, яке виникло у профільної спільноти після гігантоманських планів Шойгу - створити 2 військові округи, мотострілецькі дивізії, додаткові бригади - чим вони їх озброювати будуть? За кращими показниками роботи російського ВПК, їм для виробництва цієї техніки знадобляться декілька років, а ввести у бій 200 тис. чмобіків вони розраховують протягом пів року. Можливо, росіяни будуть намагатися діставати із старих запасів, для психологічного ефекту витягувати нове, а переважну більшість кидати як звикли - сталева каска часів Другої світової війни і старий автомат", - підсумував Киричевський.