Росіяни, які не покинули РФ і не протестують проти війни, є прибічниками Путіна, - Чалий
Дипломат Валерій Чалий вважає, що все російське населення, яке не покинуло територію Російської Федерації та не протестує, повністю підтримує політику Путіна
Таку думку він висловив в етері програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо"
"Всі люди, які зараз знаходяться в Росії, несуть колективну відповідальність за те, що відбувається в Україні. Я вважаю, що всі росіяни, які не виїхали з Росії та не протестують, колективно підтримують Путіна. Війна РФ проти України є спільними діями росіян та Путіна", - пояснив Чалий.
Дипломат наголосив, що росіяни можуть звинуватити керівництво РФ в слабкості, яка призводить до поразок на фронті.
"Для росіян слабкість проявляється в поразках. Тобто, коли їхня армія відступає, або зазнає поразок на фронті, то для них це слабкість. І цікаво те, що звинувачувати вони будуть будь-кого, але не себе. Вони будуть сидіти вдома на дивані й шукати винних в поразці їхньої армії. І цим винними може стати все військово-політичне командування Росії", - додав він.
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