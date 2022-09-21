Про те, що роботодавці можуть розірвати контракт із співробітником, який мобілізований до армії, повідомив колишній головний редактор "Ехо Москви" Олексій Венедиктов.

Він процитував відповідь міноборони РФ:

"Питання до Міноборони: Чи вірно ми розуміємо, що оформлення співробітника, якого мобілізували, буде аналогічно виклику на обов'язкову військову службу? І роботодавці повинні розірвати трудовий договір із незалежних від них причин?

Відповідь: Так, все правильно. Підставою для розірвання трудового договору буде та сама повістка військкомату. Згідно з п. 2 Указу Президента громадяни після призову переходять на службу до лав Збройних сил РФ за контрактом (п. 2 Указу)".

Також після оголошення мобілізації в Росії у голови комітету Держдуми з оборони генерал-полковника Андрія Картаполова запитали, як платити за іпотечними кредитами тим, кого призвуть до армії. Він заявив, що ці люди платитимуть із "нової зарплати, яка буде дуже високою". На питання, що робити, якщо армійський оклад виявиться нижчим від поточної зарплати, Картаполов відповів, що у таких людей "є можливість закрити іпотеку і так", - інформує "Медуза".

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb