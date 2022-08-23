Росіяни з 24 лютого запустили з Криму понад 750 ракет, відновлення нашого контролю над півостровом стане історичним антивоєнним кроком у Європі, - Зеленський
З 24 лютого з окупованого Криму по містах і громадах України було запущено 750 різних крилатих ракет
Про це президент Володимир Зеленський заявив на саміті Кримської платформи.
"Окупація перетворила Крим, а це дійсно райське місце для всіх нас, перетворила на депресивний і залежний регіон. Регіон височенних парканів, колючого дроту і беззаконня, зону екологічного лиха та воєнний плацдарм для поширення агресії і горя", - сказав він.
Президент додав, що за час з 24 лютого з окупованого Криму по наших містах і громадах було запущено 750 різних крилатих ракет.
"Вони знищили щонайменше сотні цивільних об'єктів, школи, університети, звичайні житлові будинки, лікарні. Відновлення Україною контролю над півостровом стане історичним антивоєнним кроком в Європі. Це поверне безпеку та справедливість, реінтегрує Крим в сучасний світ. Це дозволить кожному учаснику чи учасниці Кримської платформи сказати рідним і близьким, що вони можуть пишатися нами саме як миротворцями", - зазначив Зеленський.
Він наголосив, що Крим для України не просто якась територія,
"Не фішка у геополітичній грі, як для держави терориста. Для України Крим - частина нашого народу, суспільства, спільнота людей, яким ми гарантуємо свободу і повернемо сучасність", - підсумував президент.
- Як зазначив у своєму зверненні до українців президент 22 серпня, загальна кількість різних крилатих ракет, які Росія застосувала проти України, наближається вже до 3,5 тисяч.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.53
Купівля 39.53Продаж 40.38
-
EUR
Купівля 39.42Продаж 40.5
- Актуальне
- Важливе