Про це президент Володимир Зеленський заявив на саміті Кримської платформи.

"Окупація перетворила Крим, а це дійсно райське місце для всіх нас, перетворила на депресивний і залежний регіон. Регіон височенних парканів, колючого дроту і беззаконня, зону екологічного лиха та воєнний плацдарм для поширення агресії і горя", - сказав він.

Президент додав, що за час з 24 лютого з окупованого Криму по наших містах і громадах було запущено 750 різних крилатих ракет.

"Вони знищили щонайменше сотні цивільних об'єктів, школи, університети, звичайні житлові будинки, лікарні. Відновлення Україною контролю над півостровом стане історичним антивоєнним кроком в Європі. Це поверне безпеку та справедливість, реінтегрує Крим в сучасний світ. Це дозволить кожному учаснику чи учасниці Кримської платформи сказати рідним і близьким, що вони можуть пишатися нами саме як миротворцями", - зазначив Зеленський.

Він наголосив, що Крим для України не просто якась територія,

"Не фішка у геополітичній грі, як для держави терориста. Для України Крим - частина нашого народу, суспільства, спільнота людей, яким ми гарантуємо свободу і повернемо сучасність", - підсумував президент.

Як зазначив у своєму зверненні до українців президент 22 серпня, загальна кількість різних крилатих ракет, які Росія застосувала проти України, наближається вже до 3,5 тисяч.