Росіяни з артилерії обстріляли житлові будинки у Сумській області
Протягом дня, 10 березня, російські терористи обстріляли 7 територіальних громад Сумської області
Про це повідомляє Сумська ОВА.
Рашисти обстріляли території Шалигинської, Білопільської, Есманської, Миропільської, Новослобідської, Краснопільської і Хотінської громад.
Зафіксовано 54 "прильоти", 100 гранатометних пострілів, 84 кулеметних постріли, 4 кулеметних "черги", а також скидання з БПЛА 2 вибухових пристроїв.
Зокрема, по Шалигинській громаді росіяни били зі САУ − 6 прильотів. Внаслідок вибухів пошкоджено лінію електропередач і 3 житлових будинки: вибиті вікна, пошкоджено дах та паркан.
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