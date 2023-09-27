Росіяни з важкої артилерії обстріляли Нікополь і Мирівську громаду Дніпропетровщини: поранені двоє чоловіків

Про це повідомили у Дніпропетровській ОВА.

Унаслідок обстрілів постраждали дві людини – чоловіки 44 та 68 років. Обох їх шпиталізували у стані середньої тяжкості.

Окрім того, зайнялася двоповерхова будівля. На щастя, рятувальникам вдалося оперативно приборкати вогонь.

Фото: телеграм-канал Дніпропетровської ОВА

Також унаслідок обстрілу пошкоджене приватне підприємство, 4 господарські споруди, а ще одну знищена вщент.

Фото: телеграм-канал Дніпропетровської ОВА

Побиті 6 приватних будинків, авто, газогони та лінія електропередачі.

Фото: телеграм-канал Дніпропетровської ОВА