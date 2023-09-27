Росіяни з важкої артилерії обстріляли Нікополь і Мирівську громаду Дніпропетровщини: поранені двоє чоловіків
У ніч на 27 вересня російські війська вдарили з важкої артилерії по Мирівській громаді та Нікополю у Дніпропетровській області
Про це повідомили у Дніпропетровській ОВА.
Унаслідок обстрілів постраждали дві людини – чоловіки 44 та 68 років. Обох їх шпиталізували у стані середньої тяжкості.
Окрім того, зайнялася двоповерхова будівля. На щастя, рятувальникам вдалося оперативно приборкати вогонь.
Фото: телеграм-канал Дніпропетровської ОВА
Також унаслідок обстрілу пошкоджене приватне підприємство, 4 господарські споруди, а ще одну знищена вщент.
Фото: телеграм-канал Дніпропетровської ОВА
Побиті 6 приватних будинків, авто, газогони та лінія електропередачі.
Фото: телеграм-канал Дніпропетровської ОВА
За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби ворог завдав 10 ракетних та 77 авіаційних ударів, здійснив 44 обстріли з реактивних систем залпового вогню і по позиціях українських військ, і по цивільних об’єктах нашої держави.
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