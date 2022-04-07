Росіяни з вечора 6 квітня обстрілюють Золоте і Гірське, багато зруйнованих житлових будинків та інфраструктури, - Луганська ОВА
На Луганщині окупанти обстрілюють Рубіжне, Сєвєродонецьк, Золоте, Гірське та Попасну, руйнуючи житлові будинки й інфраструктуру
Про це повідомила Луганська ОВА.
"Ми щодня домовляємося про "режим тиші", щоб уберегти більшу кількість людей. Однак росіянам байдуже на мирне населення – кварталами розстріляні "стратегічні" житлові будинки в Рубіжному і Сєвєродонецьку, не менше руйнувань в Попасній та Гірській громаді. Останню ворог стирає з землі, поступово знищуючи міста Золоте і Гірське. Обстріл цих населених пунктів розпочався із вечора 6 квітня та тривав усю ніч, продовжується і дотепер", - наголосив голова ОВА Сергій Гайдай.
За його словами, зруйновано багато житлових будинків і об'єктів інфраструктури. Також працюють рятувальні бригади.
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