Про це повідомили у Сумській обласній військовій адміністрації.

Під обстріли росіян потрапили Сумська, Миропільська; Білопільська, Юнаківська, Хотінська, Краснопільська, Великописарівська, Шалигинська та Середино-Будська громади.

Двоє людей загинули, ще одного жителя поранено внаслідок обстрілу в Шалигинській громаді. Там ворог бив з артилерії, пролунало 10 вибухів.

Ще один мирний житель загинув унаслідок мінометних обстрілів Юнаківської громади. Крім того, пошкоджено приватне житлове домоволодіння та господарчу споруду. Також росіяни били по громаді з артилерії, внаслідок одного з обстрілів було пошкоджено три приватні житлові будинки.

У інших громадах, які потрапили під ворожі обстріли, на щастя, обійшлося без жертв. Ворог гатив по території з мінометів, артилерії, обстрілював ракетами та скидав вибухівку. У Великописарівській громаді внаслідок одного з обстрілів виникла пожежа нежитлових будівель.