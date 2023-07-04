Росіяни за день 28 разів обстрілювали прикордоння Сумщини: загинули троє людей
Упродовж дня 3 липня росіяни здійснили 28 обстрілів території Сумської області, зафіксовано 170 вибухів
Про це повідомили у Сумській обласній військовій адміністрації.
Під обстріли росіян потрапили Сумська, Миропільська; Білопільська, Юнаківська, Хотінська, Краснопільська, Великописарівська, Шалигинська та Середино-Будська громади.
Двоє людей загинули, ще одного жителя поранено внаслідок обстрілу в Шалигинській громаді. Там ворог бив з артилерії, пролунало 10 вибухів.
Ще один мирний житель загинув унаслідок мінометних обстрілів Юнаківської громади. Крім того, пошкоджено приватне житлове домоволодіння та господарчу споруду. Також росіяни били по громаді з артилерії, внаслідок одного з обстрілів було пошкоджено три приватні житлові будинки.
У інших громадах, які потрапили під ворожі обстріли, на щастя, обійшлося без жертв. Ворог гатив по території з мінометів, артилерії, обстрілював ракетами та скидав вибухівку. У Великописарівській громаді внаслідок одного з обстрілів виникла пожежа нежитлових будівель.
- Вранці 3 липня Росія обстріляла Суми з безпілотників. Зафіксували 4 прильоти БПЛА типу "Shahed 136" по центру міста. Унаслідок влучання було пошкоджено будівлю Служби безпеки України та 2 багатоквартирні житлові будинки. Загинули дві людини, 19 отримали поранення
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