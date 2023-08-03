Про це повідомляє Центр нацспротиву.

Згідно з повідомленням, ворог відчуває нестачу пілотів.

"Так, із серпня курсанти льотних училищ РФ проводять практичні стрільби з вертольотів некерованими ракетами по громадах Сумської області. При цьому у зв'язку з низьким професійним рівнем частина ракет поцілила по об'єктах на території країни-агресора", - зазначили в ЦНС.

"Фактично окупанти готують учорашніх підлітків до війни проти України й змушують їх тренуватись на мирному населенню, навмисно надаючи їм некеровані ракети", - додали там.