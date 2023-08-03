Росіяни залучили до війни проти України курсантів льотних училищ, – ЦНС
Окупанти залучили до війни проти України курсантів льотних училищ РФ. Їм дали завдання обстрілювати прикордонні території Сумської області
Про це повідомляє Центр нацспротиву.
Згідно з повідомленням, ворог відчуває нестачу пілотів.
"Так, із серпня курсанти льотних училищ РФ проводять практичні стрільби з вертольотів некерованими ракетами по громадах Сумської області. При цьому у зв'язку з низьким професійним рівнем частина ракет поцілила по об'єктах на території країни-агресора", - зазначили в ЦНС.
"Фактично окупанти готують учорашніх підлітків до війни проти України й змушують їх тренуватись на мирному населенню, навмисно надаючи їм некеровані ракети", - додали там.
- У червні генерал Сергій Наєв закликав мешканців прикордоння Сумщини евакуюватися. "Ворог із незрозумілою наполегливістю майже щодня тероризує територію Сумщини, особливо не обираючи методи. Росіяни ведуть вогонь із РСЗВ, артилерії та завдають ударів із повітря керованими авіаційними боєприпасами", - зазначив він.
- 10 липня влада Сумської області після консультацій із військовими ухвалила рішення щодо евакуації людей із п’ятикілометрової зони від державного кордону України.
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