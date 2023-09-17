Росіяни запустили кілька груп ударних БПЛА з Криму, - Повітряні сили
Станом на вечір неділі, 17 вересня, російські терористи запустили кілька груп ударних безпілотників з полігону Чауда в Криму у напрямку південних областей
Про це повідомляють Повітряні сили України.
"Зафіксовано запуск ворогом кількох груп ударних БПЛА з району полігону Чауда (Крим) у напрямку південних областей", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що пізніше можливе поширення тривог за напрямом руху ворожих дронів.
"У разі оголошення повітряної тривоги - прямуйте в укриття!" - додали у повідомленні.
Пізніше Повітряні сили повідомили про загрозу БПЛА у Миколаївській та Херсонській областях.
- Нагадаємо, що у неділю, 17 вересня, російські терористи вкотре атакували Херсон. Унаслідок цього поранень зазнав 19-річний чоловік. Станом на 19:50 обстріл міста продовжувався.
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