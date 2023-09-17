Росіяни запустили кілька груп ударних БПЛА з Криму, - Повітряні сили

Про це повідомляють Повітряні сили України.

"Зафіксовано запуск ворогом кількох груп ударних БПЛА з району полігону Чауда (Крим) у напрямку південних областей", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що пізніше можливе поширення тривог за напрямом руху ворожих дронів.

"У разі оголошення повітряної тривоги - прямуйте в укриття!" - додали у повідомленні.

Пізніше Повітряні сили повідомили про загрозу БПЛА у Миколаївській та Херсонській областях.