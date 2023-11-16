Росіяни запустили ударні БПЛА з південного напрямку
У ніч з 15 на 16 листопада російські терористи запустили ударні БПЛА з південного напрямку
Про це повідомляють Повітряні Сили України.
"Група ударних БПЛА з півдня!", - йдеться у заяві ПС, опублікованій о 03:48.
Після цього у Повітряних Силах уточнили, що мова йде про 2 групи ударних безпілотників.
Станом на 4:30 повітряну тривогу оголошено у Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Одеській і Запорізькій областях.
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- У ніч з 15 на 16 листопада російські терористи обстріляли Харківську область.
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