Росіяни запустили ударні БПЛА з південного напрямку

Про це повідомляють Повітряні Сили України.

"Група ударних БПЛА з півдня!", - йдеться у заяві ПС, опублікованій о 03:48.

Після цього у Повітряних Силах уточнили, що мова йде про 2 групи ударних безпілотників.

Станом на 4:30 повітряну тривогу оголошено у Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Одеській і Запорізькій областях.

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