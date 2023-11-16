РФ ракетами С-300 обстріляла Харківщину. Ситуація у ніч на 16 листопада

Про це повідомляє "Суспільне".

Після опівночі голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов закликав жителів регіону перебувати в укриттях і підтвердив, що росіяни обстрілюють область.

Керівник Сил оборони Харкова генерал Сергій Мельник повідомив про пуски росіянами ракет із комплексів С-300. А "Суспільне" передало інформацію про щонайменше сім вибухів.

Станом на 00:40 інформації про поранених серед цивільних немає. За словами начальника Чугуївської районної військової адміністрації Сергій Лободенко, екстрені служби розшукують місця влучань.