РФ ракетами С-300 обстріляла Харківщину. Ситуація у ніч на 16 листопада
У ніч з 15 на 16 листопада російські терористи обстріляли Харківську область
Про це повідомляє "Суспільне".
Після опівночі голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов закликав жителів регіону перебувати в укриттях і підтвердив, що росіяни обстрілюють область.
Керівник Сил оборони Харкова генерал Сергій Мельник повідомив про пуски росіянами ракет із комплексів С-300. А "Суспільне" передало інформацію про щонайменше сім вибухів.
Станом на 00:40 інформації про поранених серед цивільних немає. За словами начальника Чугуївської районної військової адміністрації Сергій Лободенко, екстрені служби розшукують місця влучань.
- Внаслідок російського повномасштабного вторгнення в Україну на Харківщині було зруйновано та пошкоджено 27 мостів. За рік 8 з них повністю відбудували.
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