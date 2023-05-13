Про це полковник британської армії у відставці, військовий експерт Глен Грант сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Дипломатичні переговори відбуваються завжди, тільки не у всіх на виду. Проблема полягає в тому, що переговори можуть мати якусь цінність лише у випадку їх проведення між Росією, Україною та США. Всі інші переговори є вторинними. Їх можна використовувати лише для передачі меседжів та сигналів. Тобто, можна передати якесь повідомлення Китаю, яке потім передадуть США. Можна контактувати з Туреччиною, Індією та країнами, які не повністю розірвали зв'язки з Росією. Але не можна вести з ними переговори, тому що переговори не ведуться з Росією", - зауважив Грант.

Полковник британської армії у відставці також додав, що переговорів з Росією не буде до тих пір, поки Україна не переможе на полі бою.

"Переговори з Росією можуть виявитися неможливими, тому що зараз вони настільки зациклені на тому, що Захід намагається їх знищити, що Захід проти них з усякого погляду. Росіяни можуть навіть не вірити, що можна вести переговори або в принципі не хотіти їх. А можуть просто хотіти продовжувати військові дії до повного вичерпання людського та інших ресурсів. Це все дуже складно. Переговори відбуваються, але їхня цінність обмежена. Тому, що ніхто не може нічого зробити, якщо Росія цього не хоче", - підкреслив Грант.