Росіяни завдали ракетних ударів по Полтаві та Кременчуку, - мер Полтави

Про це заявив мер Полтави Олександр Мамай.



"Орки обстріляли Полтавщину. Полтава. Вночі (на 2 квітня, - ред.) ракетний удар по одному з інфраструктурних обʼєктів. Кременчук. Вранці багато ударів по місту. По інфраструктурних обʼєктах і житлових будинках", - розповів він.



За словами мера, працюють усі відповідні служби. Інформацію щодо постраждалих уточнюють. Олександр Мамай закликав українців не публікувати жодних фото, зберігати спокій і не ігнорувати сирени.

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