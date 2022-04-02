Росіяни завдали ракетних ударів по Полтаві та Кременчуку, - мер Полтави
Окупанти обстріляли ракетами Полтаву та Кременчук, інформацію про постраждалих уточнюють
Про це заявив мер Полтави Олександр Мамай.
"Орки обстріляли Полтавщину. Полтава. Вночі (на 2 квітня, - ред.) ракетний удар по одному з інфраструктурних обʼєктів. Кременчук. Вранці багато ударів по місту. По інфраструктурних обʼєктах і житлових будинках", - розповів він.
За словами мера, працюють усі відповідні служби. Інформацію щодо постраждалих уточнюють. Олександр Мамай закликав українців не публікувати жодних фото, зберігати спокій і не ігнорувати сирени.
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