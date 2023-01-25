Росіяни завдали за день 60 ударів по Сумщині
За день, 25 січня, росіяни завдали 60 ударів по прикордонню Сумської області
Про це у телеграмі повідомив Дмитро Живицький.
Росіяни обстріляли Білопільську, Есманьську, Глухівську та Зноб-Новгородську громади Сумщини.
"По Есманьській громаді противник бив із САУ, 19 прильотів. А також у бік прикордоння відкривав 7 автоматних черг. Білопільська громада: ворог із артилерії обстріляв прикордоння, 20 прильотів", - пише Живицький.
Глухівську громаду росіяни обстріляли із мінометів, 13 прильотів. Зноб-Новгородська також потрапила під мінометний вогонь теж була під мінометним вогнем, 8 прильотів.
У всіх випадках обійшлось без жертв та руйнувань.
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