Росіяни завдали за день 60 ударів по Сумщині

Про це у телеграмі повідомив Дмитро Живицький.

Росіяни обстріляли Білопільську, Есманьську, Глухівську та Зноб-Новгородську громади Сумщини.

"По Есманьській громаді противник бив із САУ, 19 прильотів. А також у бік прикордоння відкривав 7 автоматних черг. Білопільська громада: ворог із артилерії обстріляв прикордоння, 20 прильотів", - пише Живицький.

Глухівську громаду росіяни обстріляли із мінометів, 13 прильотів. Зноб-Новгородська також потрапила під мінометний вогонь теж була під мінометним вогнем, 8 прильотів.

У всіх випадках обійшлось без жертв та руйнувань.

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