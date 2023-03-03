Росіяни завжди забирають тіла вбитих кадирівців з поля бою, - Нацгвардія
Російські військові завжди забирають тіла вбитих кадирівців з поля бою, проте з найманцями з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей ситуація інша
Про це заявив командир роти бригади "Буревій" ("Гвардія наступу") Антон Гатілов, інформує у facebook пресслужба Нацгвардії України.
"Кадирівців завжди забирають. Був випадок, коли вони підірвалися на нашій міні і своїх двохсотих забрали на ранок. З найманцями з ОРДЛО не так патріотично", - розповів командир роти.
Також за його словами, на Сіверському напрямку у більшості стоять завербовані бригади "ЛНР".
"Росіяни у них лише на керівних посадах, а власне штурмовими діями керують "кадирівці". Коли ми беремо у полон противника, вони всі говорять по методичці: "Ми не хотіли йти воювати". Розповідають, що когось узяли прямо таки з шахти, когось буквально викрали з вулиці, когось - із дому. Але коли вмикаєш телефон, то всі ілюзії розвіюються, бо бачиш, що він хотів, що йому подобається вбивати наших людей", - поінформував нацгвардієць.
Окрім цього, як уточнив Гатілов, в окупантів на передній край усі йдуть свідомо.
"У них зарплата 176 тисяч рублів, це три тисячі доларів. Платять їм без затримок, ми знаходили у них гроші, нові купюри. Вони знімають відео і називають нас німцями, а їхні дружини пишаються ними. Це означає, що їх все влаштовує, і масштабного примусу там немає", - сказав він.
Представник НГУ зазначив, що наразі їхньою тактикою є знесилення противника.
"Ми перемелюємо росіян і їм подібних. Але з кожним днем на фронт із їхнього боку йдуть усе менш навчені окупанти. Якщо у грудні були колосальні артилерійські обстріли, і ворог майже не просувався, то зараз вони все частіше намацують нашу оборону своєю піхотою: ми мінуємо, а вони розміновують своїми тілами", - уточнив він.
- 13 січня повідомлялося, що на Запоріжжі, у тимчасово окупованому Мелітополі, щодня збільшується кількість росіян, кадирівців, осетинів і бурят.
- 21 січня повідомлялося, що голова Чечні Рамзан Кадиров закріплюється і посилює свій вплив на окупованих територіях Донбасу.
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