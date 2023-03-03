Про це заявив командир роти бригади "Буревій" ("Гвардія наступу") Антон Гатілов, інформує у facebook пресслужба Нацгвардії України.

"Кадирівців завжди забирають. Був випадок, коли вони підірвалися на нашій міні і своїх двохсотих забрали на ранок. З найманцями з ОРДЛО не так патріотично", - розповів командир роти.

Також за його словами, на Сіверському напрямку у більшості стоять завербовані бригади "ЛНР".

"Росіяни у них лише на керівних посадах, а власне штурмовими діями керують "кадирівці". Коли ми беремо у полон противника, вони всі говорять по методичці: "Ми не хотіли йти воювати". Розповідають, що когось узяли прямо таки з шахти, когось буквально викрали з вулиці, когось - із дому. Але коли вмикаєш телефон, то всі ілюзії розвіюються, бо бачиш, що він хотів, що йому подобається вбивати наших людей", - поінформував нацгвардієць.

Окрім цього, як уточнив Гатілов, в окупантів на передній край усі йдуть свідомо.

"У них зарплата 176 тисяч рублів, це три тисячі доларів. Платять їм без затримок, ми знаходили у них гроші, нові купюри. Вони знімають відео і називають нас німцями, а їхні дружини пишаються ними. Це означає, що їх все влаштовує, і масштабного примусу там немає", - сказав він.

Представник НГУ зазначив, що наразі їхньою тактикою є знесилення противника.

"Ми перемелюємо росіян і їм подібних. Але з кожним днем на фронт із їхнього боку йдуть усе менш навчені окупанти. Якщо у грудні були колосальні артилерійські обстріли, і ворог майже не просувався, то зараз вони все частіше намацують нашу оборону своєю піхотою: ми мінуємо, а вони розміновують своїми тілами", - уточнив він.