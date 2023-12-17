Росіяни заявили про атаку дронів: за ніч і ранок начебто знищили 35 БПЛА
Уночі та вранці неділі, 17 грудня, територію Росію начебто атакували безпілотники. Військові нібито збили понад 30 дронів невідомого походження
Про це йдеться у повідомленнях міністерства оборони РФ.
Зазначається, що черговими засобами ППО було знищено і перехоплено 33 безпілотних літальних апарати над територіями Липецької, Ростовської та Волгоградської областей.
Крім того, пізніше міноборони Росії повідомило про ще одну спробу атаки безпілотників по об'єктах на території РФ. На ранок засобами російської ППО нібито було знищено 2 українських БПЛА над територією Волгоградської області.
- Ввечері суботи, 16 грудня, російські терористи запустили "шахеди" для обстрілу України. Один зі збитих безпілотників впав у житловий квартал в Одеській області та вибухнув, внаслідок чого загинула людина.
- Сили протиповітряної оборони України за ніч знищили 20 ворожих БПЛА і керовану авіаракету Х-59.
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