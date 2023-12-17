Росіяни заявили про атаку дронів: за ніч і ранок начебто знищили 35 БПЛА

Про це йдеться у повідомленнях міністерства оборони РФ.

Зазначається, що черговими засобами ППО було знищено і перехоплено 33 безпілотних літальних апарати над територіями Липецької, Ростовської та Волгоградської областей.

Крім того, пізніше міноборони Росії повідомило про ще одну спробу атаки безпілотників по об'єктах на території РФ. На ранок засобами російської ППО нібито було знищено 2 українських БПЛА над територією Волгоградської області.