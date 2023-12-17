Сили ППО за ніч знищили російську ракету і 20 БПЛА

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.



Вночі російські війська атакували Україну крилатою ракетою "Іскандер-К", керованою авіаційною ракетою Х-59, яку запустили з територій окупованих Криму та Херсонщини, а також 20 ударними безпілотниками типу Shahed з районів Приморсько-Ахтарська у РФ та Чауди у Криму.

Зазначається, що до відбиття повітряного нападу залучили зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Так, у результаті бойової роботи збито 20 "шахедів" та одну керовану авіаційну ракету Х-59. Крилата ракета "Іскандер-К" не досягла своєї цілі.

Повітряні цілі знищено у межах Одеської, Херсонської, Запорізької та Хмельницької областей.