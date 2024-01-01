Росіяни збільшили кількість блокпостів у Донецьку та шукають інформаторів, - Спротив
Російські окупанти посилили "контрдиверсійні заходи" у тимчасово окупованому Донецьку, а також шукають людей із українськими паспортами
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Зазначено, що вибух у готелі "Донбас палас" росіяни використовують, щоб посилити тиск на українців, які живуть у тимчасово окупованому Донецьку.
Окупанти збільшили кількість блокпостів, посилили патрулювання в місті, а також нібито шукають інформаторів. Зокрема, особливу увагу вони звератють на власників українських паспортів, які відмовились отримати громадянство РФ.
"Тобто, по факту головною метою театралізованого дійства є не пошуки інформаторів, а просто вчергове мати привід для репресії українців й подальшої примусової паспортизації", - пояснили в ЦНС.
- 21 грудня в тимчасово окупованому Донецьку загорівся корпус Донецького національного технічного університету, де могли перебувати російські військові.
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