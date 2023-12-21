В окупованому Донецьку зайнявся корпус університету, де можуть базуватися російські військові
У тимчасово окупованому Донецьку загорівся корпус Донецького національного технічного університету. Там могли перебувати російські військові
Про це пише "Новини Донбасу".
"Після обстрілу в центрі Донецька почалася пожежа в районі третього корпусу ДонНТУ. Там знаходилася військова кафедра. Там же заснований батальон "Спарта" ще з часом "Мотороли", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що там, ймовірно, досі базуються російські окупанти.
При цьому цей район неодноразово потрапляв під обстріл після 24 лютого 2022 року.
- У тимчасово окупованому Донецьку в суботу, 16 грудня, палає військова база російських загарбників. У небо підіймається чорний дим.
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