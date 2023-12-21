В окупованому Донецьку зайнявся корпус університету, де можуть базуватися російські військові

Про це пише "Новини Донбасу".

"Після обстрілу в центрі Донецька почалася пожежа в районі третього корпусу ДонНТУ. Там знаходилася військова кафедра. Там же заснований батальон "Спарта" ще з часом "Мотороли", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що там, ймовірно, досі базуються російські окупанти.

При цьому цей район неодноразово потрапляв під обстріл після 24 лютого 2022 року.