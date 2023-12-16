У Донецьку горить військова база окупантів

Про це повідомив український журналіст Денис Казанський.

"У Будьонівському районі окупованого Донецька приліт по військовій базі окупантів. Почалася сильна пожежа, дим, який видно у різних частинах міста", - йдеться у повідомленні.

Натомість так званий мер Донецька Олексій Кулемзін о 11:41 написав, що у Донецьку гучні звуки: "Будьонівський район під обстрілами ЗСУ. Будьте обережні! Не залишайте укриттів!"